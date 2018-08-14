台北医院大火死伤惨重 新北市长朱立伦：检讨自动通报系统

台湾卫生福利部（简称卫福部）台北医院附设护理之家昨天发生大火，造成九死12重伤三轻伤的悲剧，新北市长朱立伦今天沉痛表示，必须严格审视，为何有延迟报案情况，另外对于医疗或长期照护服务机构（简称长照机构）等，发生重大火灾或治安事件时，是否有立即、自动的通报系统，应进行全面性检讨。

据《自由时报》报道，新北市消防局长黄德清今天在市政会议报告指出，昨天清晨4点36点接获部立台北医院七楼护理之家报案，消防队五分钟后抵达现场，出动235名消防人员、79部车辆，约10分钟扑灭火势，疏散206位灾民。

黄德清表示，护理之家7月13日完成消防安全设备检查，符合规定，今年1月公安申报合格；初步研判起火点在七楼23房的第五床，至于究竟是电动床马达损坏，或是民众自己携带的气垫床引起火灾，消防署火调组已把证物带回，将进一步鉴识。

谈到致灾原因，黄德清说，院方有延误通报情形，另一项造成伤亡的主要原因是浓烟，院方在疏散过程门没有关，加上病房本身为易燃材质，火势燃烧蔓延快速。

黄德清表示，慰问金目前只剩一位还没发放，其他家属已进行关怀慰问，九具遗体有六具完成相验，并开出死亡证明书，临时灵堂已搭建完成，未来是否办理联合公祭，将请医院与家属协调，民政局从中协助。

朱立伦表示，相关单位须严格审视检讨，为何有延迟报案情况，对于医疗机构、长照机构或是大型人潮聚集场所，只要发生重大火灾或治安事件，是否有立即、自动的通报系统，进行全面性、全国性的检讨，此外，防火门的关闭在消防演练要当成必要项目，至于后续家属关怀或丧葬事宜，市府将全力协助。

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