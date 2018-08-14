中国都江堰等四项目成功申报世界灌溉工程遗产

中国水利部表示，日前正在加拿大萨斯卡通召开的国际灌排委员会第69届国际执行理事会，于当地时间13日晚执理会全体会议上公布了2018年(第五批)世界灌溉工程遗产名录。中国的都江堰、灵渠、姜席堰和长渠四个项目全部申报成功。

据中新网报道，中国是灌溉大国，也是灌溉古国。特有的自然气候条件，使灌溉成为中国农业经济发展的基础支撑，历史上产生了数量众多、类型多样、区域特色鲜明的灌溉工程。

其中，都江堰始建于公元前3世纪，是中国古代无坝引水的代表性工程，以“乘势利导、因时制宜”和“深淘滩、低作堰”等技术特点而著称，引长江支流岷江之水灌溉成都平原，造就“天府之国”的美誉，目前灌溉面积1000多万亩。灵渠位于广西兴安县，是沟通长江流域的湘江和珠江流域的漓江的跨流域水利工程，始建于公元前214年，兼有水运和灌溉效益，宋代文献已有灵渠灌溉的明确记载，目前灌溉面积约6万亩。姜席堰位于浙江龙游县，始建于元至顺年间(14世纪)，渠首自衢江支流灵山港引水，利用河中沙洲建上下二堰引水，灌溉3.5万亩农田。长渠位于湖北襄阳，相传前身为战国大将白起水攻所开渠道，至迟南宋时期已形成相对完善的灌溉体系，是古代“长藤结瓜”式灌溉工程的典型代表，目前灌溉面积30多万亩。

据了解，世界灌溉工程遗产是专业型世界遗产，由国际灌排委员会于2014年设立，目的为保护、挖掘和推广具有历史价值的可持续灌溉工程及其科学经验，每年申报评选公布一批。2018年为第五批，除中国申报的四个项目外，还有来自其他四个国家的10个工程一同入选。

中国前四批申报成功的世界灌溉工程遗产还有四川夹江东风堰、浙江丽水通济堰、福建莆田木兰陂、湖南新化紫鹊界梯田、浙江宁波它山堰等13个项目。加上本次公布的第五批，中国的世界灌溉工程遗产项目已达17处，是拥有遗产工程类型最丰富、灌溉效益最突出、分布范围最广泛的国家。

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