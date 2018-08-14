《人民日报》海外版谈"娘化"现象：凡事如果过度就需要矫正

近些年来，许多人认为社会上“阴柔之风”盛行，“娘化”现象越来越严重，而且在青少年中蔓延非常快，引起了不少人的担忧。

据《人民日报》海外版13日的消息，“娘化”现象，一般指男子穿着女性服饰或进行装扮后达到女性化外貌。他们大多为拥有标致五官的年轻男性，在穿上女装后常常带有很强的萌属性。

这种“娘化”现象并非近些年才出现，也不是现代才有。从定义上来看，古代的男扮女装就应属此列。中国历史上还出现过男扮女装而受到追捧的名人。唐代，有一个唱戏的李伶，虽然年过五十，但一经打扮就如少女一般，在舞台上娇羞百媚，被称为“假面娘子”。

但很多人认为，“阴柔之风”盛行让人缺少了“阳刚之气”，在网络上还出现了“拯救男孩”的说法，希望能够培养男孩的男子汉气概。许多培训机构甚至为此推出了课程。

报道称，“娘化”其实是一种生活方式，不能因为一个男子着装像女性，就让他无法在社会立足。无论是古代，还是今时，都是如此。而且在多元化社会中，我们更应该包容这些并不一定是主流的现象。

据了解，中国古代社会讲究伦理纲常，男性在社会上的地位比较高，很多女性往往需要女扮男装才能建功立业。比较著名的就是花木兰替父从军的故事，在军营里她只能以男性角色出现。但即使是男性占主导地位的古代社会，对于那些长相秀美，爱着女装的男子也是十分包容的。特别是在隋唐时代，喜爱男扮女装的风气自上而下地在社会上传播，这也显示当时社会风气的开放和包容。

现代社会是一个多元社会，对“娘化”现象当然应该以一种开放包容的心态来看待。所谓多元，就是指不仅仅存在一种价值观，不仅仅存在一种生活方式。可以试想，如果一个社会只有一种生活方式，每个人每天都按照同样的方式生活，那社会就会没有活力，显得单调乏味。有时候，正是因为出现不同的生活方式，才让社会变得更加丰富多彩，也为个人提供了多种选择。

报道指出，过去对男性的角色认定，主要集中在孔武有力、阳刚之气上。但正如很多人所说，打扮并不是女性的特权，男性当然也可以。既然可以女扮男装，那为什么不能男扮女装，借鉴一些女性的生活方式呢？

不过，凡事应该有个度。对“娘化”现象，有些人担忧其蔓延也不无道理。如今，“娘化”现象在青少年中影响很大。如果青少年过于沉迷在“阴柔之美”中，审美出现“一边倒”的态势，那就会产生很大的负面影响。

最后，报道说，凡事如果过度就需要矫正。因此，应该有针对性地增加对青少年的性别教育，通过合理引导，教育他们正确认识“娘化”现象，帮助他们树立正确合理的价值观和对潮流文化的正确态度，这样才能帮助他们长远全面发展。

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