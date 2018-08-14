新上任美国在台协会处长 赞台湾法治是国际楷模

美国在台协会（American Institute in Taiwan，简称AIT）处长郦英杰今天出席活动时，称赞台湾健全法治所提供的和平和安全，要不是这样的法治环境，就不会体验到人民的亲切和和善，“台湾的法治应该作为整个国际社会的楷模”，这也是郦英杰上任后出席的首个公开活动。

据联合新闻网报道，台湾法务部、外交部、调查局和AIT今天合办“打击跨境犯罪及美钞、护照见识国际研习营”，这是在“全球合作暨训练架构”（GCTF）下举办的第12场研习营，也是首次针对执法合作议题所举办的GCTF活动，共有来自美国、澳洲、印尼、印度、日本及韩国等16国的执法官员与会。

台湾行政院长赖清德致词时表示，台湾的国际处境特殊，但不会躲避任何挑战，我们会尽最大努力扮演区域的和平制造者角色及贡献者，努力和其他国家携手合作。

郦英杰说，他刚回到台湾，未来几年中最重要的工作莫过于继续强化美国与台湾之间的伙伴关系与友谊，他2015年卸下AIT副处长职位时，“全球合作暨训练架构”还处于萌芽阶段，现在时隔三年后再回到台湾，能看到伙伴关系有如此卓著的成绩，让他感到非常骄傲。

郦英杰向出席研习者的参与者说，如果有人是第一次来台湾，会发现台湾人非常亲切，如果迷路了，总会有人伸出援手，但若少了台湾强健法治所提供的和平与安全，就不可能体验到这样的亲切与信任。

他也说，因为台湾执法单位对境外追缉电话诈骗的锲而不舍，最后才能将在这个地区从事电话诈骗的犯罪集团中的台湾人绳之以法，“台湾的法治应该作为整个国际社会的楷模，美国就是这么认为，因此把台湾纳入全球入境计划和免签证计划。”

郦英杰说，透过GCTF，让台湾可以向其他各国展示与分享实力与专业；台湾的民主发展与对世界的贡献，应该受到国际社会的重视与尊敬，随着今天的活动，他相信大家将会把台湾视为执法专业的枢纽、可靠的伙伴、以及世界的一股良善力量。

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