台国民党团要求卫福部长陈时中下台

位于新北市新庄区的卫生福利部（简称卫福部）部立台北医院附设护理之家，13日凌晨发生火警，导致九死15伤。台湾立法院国民党党团今日召开记者会，痛批卫福部督导救助不周，部长陈时中应下台，并在一周内提出检讨报告。

据中时电子报消息，国民党党团书记长曾铭宗指出，依照卫服部统计，长期照护服务机构（简称长照机构）六年来发生六起大火，造成36人死亡，长照机构管理营运评鉴出现重大问题，国民党党团要求卫福部全面检讨，并提出解决方案，避免再发生类似事件。此外卫福部在管理台北医院负有督导之责，事后救助上又不周，国民党党团要求卫福部部长陈时中为本次事件下台负责。

立委赖士葆表示党团的诉求是陈时中下台，这么大的事情人命关天，不是赖清德说关切就好了，台北医院全名叫“卫福部部立医院”，有其院长，但最该负责的是部长，这么大的事情，卫福部还不赶快公布真相，他要求卫福部快调查并把结果向全民公布，以防此事重演。

赖士葆也质疑长照是民进党宣称要推动的重大政策，结果长照安全堪虑，包括护理人员要照顾的人数，都需要检讨，卫福部相关资料也没让立委看到，卫福部对未来长照如何进行下去也要交代。

立委许毓仁也指出，蔡英文政府执政每年都有安养院护理之家发生重大火灾，三年造成23死112伤，如果卫福部长还可以安心在外国开会，他的心是铁做的是冷的，不管亚太经合组织会议多重要，请他马上回来，台湾医疗维安比开会更重要。

许毓仁要求卫福部一周内公开全面检讨报告，他质疑病床既然通过卫福部合格检验，怎么还会那么容易着火？这还是一家通过消防评鉴的医院，评鉴真的切实吗？



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