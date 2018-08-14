港廉署执行处首长 丘树春署任逾两年“坐正”

香港廉政公署执行处首长一职悬空逾三年后终有人“坐正”。廉署昨宣布，已署任执行处首长一职逾两年的丘树春（53岁），出任副廉政专员及擢升为执行处首长。有廉署前高层认为，自2016年李宝兰离任风波后，过去数年廉署人事浮动严重影响公众对廉署的信心，盼这次调任可令廉署“一洗颓气”。

据《明报》报道，执行处属廉署最大部门，由执行处首长领导，下设两个部门负责调查公营及私营机构的贪污及相关罪行。廉署2016年7月发生时任署任执行处首长李宝兰离职风波，由时任执行处处长（私营机构）丘树春接替署任执行处首长一职，至今逾两年。执行处首长一职自李宝兰署任时期起已悬空超过三年，廉政专员白韫六一度称丘树春是以“行政方便”方式署任，署任无特定时限，惹外界批评。

政府上月13日刊宪公布，丘树春再署任三个月至今年10月，但廉署昨突然宣布，丘树春获香港特首委任为副廉政专员，即日生效，并擢升为执行处首长。廉政专员白韫六表示，深信丘树春会领导执行处继续维持专业水平，有效打击贪污。

53岁的丘树春1994年加入廉署任调查主任，2004年晋升首席调查主任，2007年晋升执行处助理处长，2014年获委任为执行处处长（私营机构）。他拥有港大社会科学学士学位及英国伯明翰阿斯顿大学公共管理理学硕士学位，曾侦破多宗大案，包括公屋短桩案、广兴国际控股造市案、“珠宝大王”谢瑞麟父子提供非法回佣案等。

廉署执行处前副处长徐家杰接受本报查询表示，廉署面对人事浮动逾两年，影响内部人员，也严重打击公众信心，希望落实执行处首长人选，今后可令廉署“一洗颓气”。

曾任廉署调查主任的民主党立法会议员林卓廷表示，相信白韫六面对廉署内部强烈不满，加上特首林郑月娥开腔，明白已无法“无限期署任”，估计是种种政治压力迫使白韫六改变主意。他期望丘树春可重建廉署声誉，做好人事管理及接任安排。他又认为白韫六造成廉署人事大地震及混乱，应该辞职。

特首林郑月娥上月在立法会答问大会表示，最近一次与廉政专员白韫六会面期间曾向他称要做好人事更替，确保廉署顺利运作。

林卓廷说，丘树春过往在多宗大案有卓越表现，希望他能带领廉署彻查重要案件，尤其涉及公职人员的贪污案，如前特首梁振英收取澳洲公司UGL款项案，并期望可就楼宇维修的围标问题，加强人手资源，打击黑社会的不法勾当。



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