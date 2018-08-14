阅文集团股价大跌 公司之前宣布以155亿元收购新丽传媒

腾讯控股旗下电子书公司阅文集团股价创出上市以来最大跌幅，公司之前同意从控股股东手中以不超过155亿元（人民币，下同，约31亿新元）的代价收购新丽传媒。

据彭博社报道，总部设在上海的阅文集团一度下跌15%，创出去年11月上市以来最大跌幅。阅文集团筹资超过69亿元的IPO曾轰动一时，部分原因在于该股首日交易上涨了86%。如今，该股已从高点下跌近50%，接近其发行价。

分析师对收购新丽传媒交易持怀疑态度的部分原因在于，腾讯的一家附属公司正在以可能会让母公司受益的价格收购另一家公司。目前也不清楚收购新丽传媒对阅文集团是否具有战略意义。

海通国际证券驻香港分析师Billy Leung表示，他们在实现付费用户增长方面遇到了麻烦，核心业务增速正在放缓；他们目前的做法是试图通过收购制作业务来实现增长。

阅文集团管理层为交易进行了辩护，称其可能带来协同效应，而且薪酬与绩效挂钩。此项交易旨在将一些热门电视剧和电影作品纳入阅文集团的内容产品中，其中包括电视剧《我的前半生》和《情圣》等电影。

阅文集团联系首席执行官梁晓东在电话会议上表示，新丽传媒非常契合公司的战略，此项收购具有明显的战略价值，但更重要的是，交易结构符合双方股东的长期利益。

根据周一的公告，该交易将以现金与新股相结合的方式进行结算，最终价格将受制于获利计酬机制，若盈利未能达到特定水平，则有可能下调。阅文集团表示，在全面摊薄的基础上，腾讯持有公司约44%的股权，新丽传媒管理层持有其余56%的股权。

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