特朗普签署《2019年度国防授权法案》台外交部：续深化台美安全伙伴关系

美国总统特朗普于美东时间13日，签署《2019年度国防授权法案》（NDAA FY2019），可望强化美台安全合作；白宫并特別发表声明指出，特朗普签署该法案，包括台湾在内的条款涉及外交，是宪法赋予美国总统的专属职权。台湾外交部今天对此表示，台湾将继续积极配合美国政府，稳健深化台美互惠互利的安全伙伴关系。

据《自由时报》报道，美国参众两院于今年7月26日及8月1日前后审议通过《2019年度国防授权法案》，特朗普总统并于美东时间8月13日正式签署生效。白宫13日晚间并特別发表声明指出，《2019年度国防授权法案》第1257条有关台湾在内的四个附带条款，目的是在主导美国对外的军事及外交事务，而特朗普政府处理这些条款，将符合总统作为三军统帅、享有宪法赋予的专属职权。

据了解，美国总统是国家处理外交事务的唯一代表，包括有权决定对哪些外国主权国家的相关条款予以承认、接受外国代表及进行美国的外交事务。

台湾外交部今天对美国《2019年度国防授权法案》生效回应表示，外交部感谢美国行政及国会部门对台湾安全的一致支持，该条文包括多项支持强化台美自我防御战备能力、以及提升台美国防安全合作交流的文字，充分展现特朗普总统及美国国会两院两党共同对台湾展现坚定的支持。

面对区域紧张情势发展，外交部强调，台湾政府会继续加速国防投资，强化自我防卫能力。外交部也将持续就台美间各项国防安全合作议题，在现有良好坚实的基础上，与美国密切联系沟通，并善尽区域成员的责任，共同维护台海及区域的和平与稳定。

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