中国外交部驻港公署发声明谴责香港外国记者会邀“港独”分子演讲

香港外国记者会于今日邀请香港民主党召集人陈浩天于中午在外国记者会午餐会以香港民族运动为题进行演讲。对此，中国外交部驻港公署表示义愤并予以谴责。

据中国外交部驻港公署网站消息，中国外交部驻港公署表示“香港民族党”自成立之日起，就明目张胆鼓吹、煽动“港独”，其党纲提出“废除《基本法》、建立独立的‘香港共和国’”，扬言“支持并参与一切有效抗争”，而且有计划、有部署地采取了一连串挑战国家安全和领土完整的行动，包括发动大规模“港独”集会，向中小学生派发“港独”传单，赴境外与“分离主义”分子勾连等，触碰了“一国两制”的底线，严重违反《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国香港特别行政区基本法》和香港特别行政区有关法律，严重损害国家的主权安全和领土完整，严重危害香港公共秩序与公共安全以及他人的权利和自由。

中国外交部驻港公署表示，中国宪法、香港特区基本法及有关法律充分保障言论自由，但言论自由是有底线和边界的。“港独”违宪违法，根本不属于言论自由范畴。《公民权利和政治权利国际公约》明确规定，人人有自由发表意见的权利，但受到某些限制：尊重他人的权利或名誉；保障国家安全或公共秩序，公共卫生或道德。世界各国虽有不同的国情和法律，但对言论自由均有界限。没有哪个国家会允许外国机构在自己的土地上邀请分裂势力鼓吹分裂国家，煽动暴力抗争。

中国外交部驻港公署称，香港外国记者会在香港运作近70年，应该很清楚香港新闻自由是有保障的。同时更应该清楚，新闻自由是不能滥用的。在中国香港特区土地上，就必须遵守中国和香港特区的法律法规。香港外国记者会口口声声说维护特区法治，但言行不一，双重标准。特区保安局日前宣布考虑根据“社团条例”禁止“香港民族党”运作，案件还处于申诉期。香港外国记者会就急不可耐邀请陈浩天演讲，为其宣扬“港独”主张、蛊惑人心提供讲台，这是明目张胆干扰特区法治，是滥用新闻和言论自由。

中国外交部驻港公署说，近代以来，中国多次遭受外国侵略，至今尚未实现国家完全统一，香港也曾被侵占。中国人民对分裂言行深恶痛绝，中国政府维护国家主权和领土完整的立场坚如磐石。香港外国记者会为“港独”分子搭台“造势”，触动了包括700多万香港同胞在内的14亿中国人民最敏感的神经，严重伤害了中国人民感情。在反对“港独”这个大是大非的问题上，中央政府、特区政府和全体中国人民绝不允许“港独”势力和香港外国记者会踩红线，越底线。

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