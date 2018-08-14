中国国家统计局回应基础设施投资增速放缓：下半年有望企稳

针对中国基础设施投资增速持续放缓，中国国家统计局新闻发言人刘爱华今日在北京回应称，该现象系以往年份高基数和地方加强相关项目审查等原因所致，下半年中国基础设施投资有望企稳。

据中新网报道，中国国家统计局公布的数据显示，今年1至7月份，中国固定资产投资(不含农户)355798亿元(人民币，下同)，同比增长5.5%，增速比上半年回落0.5个百分点。其中，民间投资222649亿元，增长8.8%，加快0.4个百分点。

分产业看，第一产业投资同比增长13.7%；第二产业投资增长3.9%；第三产业投资增长6.0%，其中基础设施投资增长5.7%，延续了放缓势头。

刘爱华表示，今年以来，中国基础设施投资从年初两位数增长放缓至1至7月份的5.7%，首先和以前年份的高基数有很大关系，“去年全年基础设施投资一直保持在20%以上的快速增长，所以今年在高基数的基础上继续保持快速增长是有一定难度的”。

与此同时，中国各地方今年以来均加大了对基础设施项目的合规性、合法性审查，对一些PPP(政府和社会资本合作)项目进行了清理规范，提高了环保标准，并针对基础设施投资中出现的一些问题采取了必要措施。

刘爱华表示，上述举措长期来讲对基础设施的高质量发展是有好处的，但是短期可能会造成相关项目的延迟。所以从数字来看，基础设施投资增速出现了回落。

刘爱华称，下半年随着相关政策的落实落地，以及各方面项目审批加快，中国基础设施投资有望企稳。

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