吁英国履行义务 陈浩天：美国应重新检视《香港政策法》

提倡“港独”的香港民族党召集人陈浩天，今午在香港外国记者会（FCC）午餐会上演讲。陈浩天在致辞时表示，中央已放弃《中英联合声明》，呼吁英国为其尊严和义务，理应介入并助港人抵抗暴行。他又称美国如果真要制裁中国，就应审视《香港政策法》。

据《明报》报道，陈浩天首先表示向FCC坚持举行演讲致谢，又称民族党成立以来屡屡遭政府打压，例如禁止公司注册、禁止参与立法会选举、不准于年宵市场摆档，更“有幸”自1997年以来第一次遭警方引用《社团条例》禁止运作。

他更称“阅读过警方文件的人都会觉得可笑”，因警方文件中过百页的所谓证据，其实都是他在面簿和电台的公开场合言论，难以相信会有“政府精英”，认为这些言论威胁到国家安全。

陈浩天表示，香港在过去21年，在民主普选道路上没有前进，加上中资大规模湧入香港，影响港人日常生活各方各面：“过去21年香港只行走在一个方向，那便是倒退。”他说，民族党不会是第一个，更不会是最后一个受害者。

陈浩天其后引用《中英联合声明》，指如果“一国两制”能有效实践，上述情况都不应发生。如今中央带头放弃《声明》下，英国身为签署国之一，就必须行动，助港人抵抗暴行，否则港人权利和自由只会殆尽，届时为时已晚。

另外，陈浩天认为种种事件均反映，香港已失去独特地位。港府所信奉的西方价值观，已渐渐为中共意识形态取代：“服侍对象不再是港人和其他贸易伙伴，而是北京。”他呼吁美国要打贸易战，就应检讨《香港政策法》，“借此制裁那些践踏人权的香港官员。”



了解订户特惠