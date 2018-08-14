蔡英文过境美国获多项突破 台外交部：很好的开端

台湾总统蔡英文出访中南美洲，过境美国洛杉矶期间有多项突破，包括走访驻外机构、随行媒体可即时报道。台外交部今天说，感谢美方给予蔡英文的礼遇，并盼未来持续深化台美互动。

据联合新闻网报道，蔡英文昨日已结束过境洛杉矶行程，搭专机前往南美洲邦交国巴拉圭。蔡英文在洛杉矶过境期间，有多项突破，包括走访驻外机构，发表公开谈话；随行媒体也可即时报道。这是美国《台湾旅行法》3月通过生效后，蔡首度过境美国。

针对《台湾旅行法》的通过对总统过境美国的影响，外交部发言人李宪章今天在外交部例行新闻说明会回应表示，这是不相关的两个议题。中华民国总统过境美国已行之有年，这次蔡英文过境美国，基于跟美方的默契与共识，以便利、尊严、安全为原则办理总统过境。

他说，对于美方在总统过境期间提供完善接待，以及美国国会议员展现对台湾的支持，外交部表示感谢。

对于这次台湾随行媒体可现地采访与发稿，李宪章说，感谢美方确保民众知的权利，掌握总统出访重要活动的动态。“这是很好的开端”，希望未来台美双边的互动，在互信基础上，持续深化。

另外，媒体问及大陆外交部表示反对蔡英文过境美国的安排，李宪章表示，不会因为大陆有不同的看法，就停止深化台美关系的努力。

对于蔡英文过境美国，美国在台协会发言人孟雨荷（Amanda Mansour）表示，过境的安排是以安全、舒适、便利、尊严为考量，符合美国的一中政策。

蔡英文过境洛杉矶，走访洛杉矶华侨文教服务中心，这是侨务委员会的驻外单位，依政府驻外单位统一指挥原则，配属于驻洛杉矶台北经济文化办事处。同时，蔡英文也参访里根总统图书馆，并发表公开谈话。

蔡英文这次出访巴拉圭与中美洲友邦贝里斯，去程过境洛杉矶，回程过境休士顿。





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