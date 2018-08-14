去杠杆和贸易战两面夹击 中国经济增长失速

随着抑制高风险放贷和过量举债，叠加贸易战加剧，中国经济在年中遭遇一段困难时期。

据彭博社报道，在中美贸易冲突迁延日久之际，中国经济正丧失动能。官方已经表示要加大面向小型企业的信贷，增加对基建投资的支持，但是这些措施要对经济增长产生效力，都需要一定的时间。

据了解，7月份规模以上工业增加值同比增长6.0%；7月社会消费品零售总额同比增长8.8%；今年1-7月固定资产投资(不含农户)同比增长5.5%，创下1999年有数据以来最低值。

上述三个指标均低于彭博调查经济学家的预估。

“由于过去六个季度政策相对偏紧，现在经济正在放缓，”国际金融协会(IIF)驻华盛顿的中国区首席经济学家马青表示。他预计2018年下半年的财政政策会加大支持力度。“对影子信贷的政策更严格，不可避免地会伤害到小型和私营企业。不断升级的贸易紧张局势开始削弱人们的信心，但是因为出口商加大出口，尚未影响到实际增速。”

民间投资仍然强劲，同比增长8.8%，是自3月以来的最快速度。相比之下，国有企业的投资支出创下自2004年有数据以来的最慢增速。随着政府继续监控国有企业，以抑制负债增长，这一趋势似乎将继续下去。

另外，今年前七个月的基建投资同比增长5.7%，为至少2014年以来的最低水平，约为去年同期的四分之一。房地产开发投资同期增长10.2%。

中金公司首席经济学家梁红在接受彭博电视采访时表示，今年上半年紧缩得太多，一些政策失误也须纠正；部分政策调整7月刚刚实施，因此人们预计第三季度应该看到更多的企稳。

了解订户特惠