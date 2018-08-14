香港大学生最理想雇主调查 港府打败谷歌登榜首

人才战略公司Universum（优兴咨询）在去年10月至今年3月之间，访问分別来自香港六间大学共4,004名学生，主修科目涵盖文、理、商。结果显示，不论在文、理、商科目学生，他们认为最有吸引力的雇主都是香港政府，谷歌（Google）紧随其后。至于第三名，商科学生为摩根大通、理科与工程学生希望进入港铁、人文学科学生则是联合国。

据网媒香港01报道，至于就业最重要的元素，64%学生选择工作/生活平衡，高踞榜首；其次为工作稳定，达47%；第三则为从工作获取成就感，有36%。

调查结果：对大学生最有吸引力的雇主（只列首十位）：

商科生

1. 香港政府

2. 谷歌（Google）

3. 摩根大通

4. 安永（EY）

5. 汇丰银行

6. 麦肯锡公司（McKinsey & Company）

7. 摩根士丹利

8. 高盛

9. 苹果公司

10. 罗兵咸永道（PwC）

理科与工程

1. 香港政府

2. 谷歌（Google）

3. 港铁

4. 国泰航空

5. 苹果公司

6. 微软

7. 机场管理局

8. 海洋公园

9. 面簿 （Facebook）

10. 医院管理局

人文、教育学科

1. 香港政府

2. 谷歌（Google）

3. 联合国

4. 华特迪士尼公司

5. 苹果公司

6. 面簿 （Facebook）

7. 香港迪士尼乐园

8. 国泰航空

9. 机场管理局

10. 爱彼迎（Airbnb）

合众人事顾问总经理苏伟忠表示，部分私人企业特別是外国科技公司，都颇为着重雇主和雇员之间的关系，用人性化的工作安排、工作间设施等吸引人才，所以不少大学生都希望在这些公司工作，但这类企业在香港始终属少数。

苏伟忠认为，香港政府招聘一向都极受欢迎，超额申请很多倍，所以超越谷歌属正常。政府工作稳定、起薪点平均高过私人机构，而部分私企可能一时大手请人，但经济周期一波动随时大规模裁员，政府相对没有这个问题。再加上，今次调查也显示近三分之二受访者重视工作/生活平衡，政府部门的加班问题一般没私企严重，自然吸引力大很多。

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