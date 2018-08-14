香港大学生最理想雇主调查 港府打败谷歌登榜首

人才战略公司Universum（优兴咨询）在去年10月至今年3月之间，访问分別来自香港六间大学共4,004名学生，主修科目涵盖文、理、商。结果显示，不论在文、理、商科目学生，他们认为最有吸引力的雇主都是香港政府，谷歌（Google）紧随其后。至于第三名，商科学生为摩根大通、理科与工程学生希望进入港铁、人文学科学生则是联合国。
据网媒香港01报道，至于就业最重要的元素，64%学生选择工作/生活平衡，高踞榜首；其次为工作稳定，达47%；第三则为从工作获取成就感，有36%。
调查结果：对大学生最有吸引力的雇主（只列首十位）：
商科生
- 1. 香港政府
- 2. 谷歌（Google）
- 3. 摩根大通
- 4. 安永（EY）
- 5. 汇丰银行
- 6. 麦肯锡公司（McKinsey & Company）
- 7. 摩根士丹利
- 8. 高盛
- 9. 苹果公司
- 10. 罗兵咸永道（PwC）
理科与工程
- 1. 香港政府
- 2. 谷歌（Google）
- 3. 港铁
- 4. 国泰航空
- 5. 苹果公司
- 6. 微软
- 7. 机场管理局
- 8. 海洋公园
- 9. 面簿 （Facebook）
- 10. 医院管理局
人文、教育学科
- 1. 香港政府
- 2. 谷歌（Google）
- 3. 联合国
- 4. 华特迪士尼公司
- 5. 苹果公司
- 6. 面簿 （Facebook）
- 7. 香港迪士尼乐园
- 8. 国泰航空
- 9. 机场管理局
- 10. 爱彼迎（Airbnb）
合众人事顾问总经理苏伟忠表示，部分私人企业特別是外国科技公司，都颇为着重雇主和雇员之间的关系，用人性化的工作安排、工作间设施等吸引人才，所以不少大学生都希望在这些公司工作，但这类企业在香港始终属少数。
苏伟忠认为，香港政府招聘一向都极受欢迎，超额申请很多倍，所以超越谷歌属正常。政府工作稳定、起薪点平均高过私人机构，而部分私企可能一时大手请人，但经济周期一波动随时大规模裁员，政府相对没有这个问题。再加上，今次调查也显示近三分之二受访者重视工作/生活平衡，政府部门的加班问题一般没私企严重，自然吸引力大很多。
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