中国宫颈癌筛查技术获世卫组织资格认证

近日，一项由中国科学家主导研发的宫颈癌快速筛查技术——careHPV检测，成功获世界卫生组织资格认证，这意味着它将能够进入国际市场，惠及全球更多贫困地区的妇女。中国医学科学院肿瘤研究所乔友林教授表示，中国的这项HPV快速筛查技术必将为消除宫颈癌，造福人类做出积极的贡献。

据人民日报报道，根据世界卫生组织的统计，在发达国家，每年有40%到50%的女性会接受宫颈癌的筛查，但在发展中国家，这个数字只有5%。今年5月份，世界卫生组织发出总动员令，要在全球范围内消除宫颈癌。

乔友林说，从理论上讲，薄片细胞学检查加上第二代杂交捕获技术是针对宫颈癌筛查的最佳组合方法。但唯一的问题是，做一次这样的检测费用在500元以上，广大贫困地区的女性根本无法承担。

目前，醋酸染色观察法是贫困地区宫颈癌筛查的主要方法。“这个检测方法只需10元左右，但效果难尽如人意。如果妇科医生没有接受过良好的培训，检测的漏诊率可高达40%。”乔友林说。

因此，寻找一种经济准确、快速有效的宫颈癌筛查方法十分必要。由乔友林教授领导的科研团队历时5年，经过繁复的筛查工作和无数次失败的检测试验，在2007年底，该项技术的临床试验终于宣告成功。2008年，世界权威的医学杂志《柳叶刀肿瘤学》刊发了这项研究成果，并配发述评。

数据显示，careHPV快速筛查技术的敏感度为89.7%，特异度为84.2%，接近发达国家和地区普遍使用的第二代杂交捕获技术。此外，筛查时间也显著缩短。第二代杂交捕获技术7个小时出结果，而快速筛查技术只需两个半小时。

据介绍，careHPV检测工作可在无水无电的环境下进行，非专业技术人员也能快速掌握，所用的试剂无须冷藏保存，且配有一个可携带的筛查设备。对资源贫乏、医疗环境恶劣的地区来说，这是非常便利的。针对发展中国家和地区的政府采购，该款检测试剂的定价预计在40元左右。

了解订户特惠