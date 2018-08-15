蔡英文与巴拉圭新总统会谈 达成三大主轴共识

台湾总统蔡英文在巴拉圭当地时间14日傍晚与巴拉圭总统当选人阿布铎举行会谈，双方达成共识，期盼将台巴61年传统友好邦谊升级为2.0版，未来双方将以“投资”、“基础建设”及“双边贸易”三大主轴，研订具体、可行且互惠互利的合作计划。

据联合新闻网报道，阿布铎将在明天正式就任巴拉圭新任总统，蔡英文在就任前与阿布铎举行会谈，蔡英文当面邀请阿布铎十月来台作为就职后的第一次国是访问，并参加双十庆典，阿布铎欣然接受，阿布铎并指示巴拉圭外交部研议双方未来合作计划的具体细节，未来双边合作计划架构及具体详细内容，将会在台北由双方政府共同来宣布。

针对三大主轴，台湾驻巴拉圭大使周麟表示，第一是强化贸易关系，去年双方签订经济合作协定，透过此给予巴拉圭很多产品免税出口到台湾市场，也提供若干台湾产品到巴拉圭免税；第二是引进台资到巴拉圭，阿布铎认为，巴拉圭过去经济成长相当稳定且良好，台湾企业家应把握良好的发展情势，巴拉圭过去十五年连续都经济成长，过去几年间都达到百分之四，今年甚至到百分之四点七，台湾企业家不应该错过良好机会到巴拉圭投资。

最后一项是基础建设，阿布铎表示，巴拉圭现在正进入快速现代化及发展的时代，台湾拥有科技拥有资金，欢迎台湾企业家参与公共建设，跟巴拉圭一块成长。

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