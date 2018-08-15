7月一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落

据中国国家统计局网站消息，统计局今日发布了今年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此，中国国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读：一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落，三线城市略有扩大。

据中新网报道，数据显示，7月份，各地继续坚持因城施策，调控措施陆续加码，努力促进供求平衡，进一步促进房地产市场健康发展。据初步测算，从环比看，4个一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%，涨幅比上月回落0.4个百分点，其中上海价格下降，北京、广州和深圳价格分别上涨0.2%、0.6%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅销售价格上涨1.1%，涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格上涨1.5%，涨幅比上月扩大0.8个百分点。一线、二线、三线城市二手住宅销售价格分别上涨0.2%、1.0%和1.1%。

从同比看，70个大中城市中，一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%，上月为持平；二手住宅销售价格上涨0.5%，涨幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨7.3%和5.5%，涨幅比上月分别扩大1.0和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.7%和5.1%，涨幅比上月分别扩大0.7和0.8个百分点。

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