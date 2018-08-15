台设首座慰安妇像 日驻台单位：对台湾内部活动没有意见

台南慰安妇人权平等促进协会昨于国际慰安妇纪念日设置了台湾第一座慰安妇像；妇女救援基金会则前往日本交流协会抗议，要向日本讨公道。日本台湾交流协会今天（15日）说，不会对台湾内部活动提出意见，针对该议题，日本政府立场和过去一致，透过“亚洲女性基金”的各项措施面对此事。

据自由时报报道，国民党台南市党部于昨国际慰安妇纪念日时，协助台南市慰安妇人权平等促进协会在市党部前设立台湾首座慰安妇铜像，并强调此举并非在于挑起仇恨，而是求真相与和解。长年为台湾慰安妇受害者伸张权益的妇女救援基金会昨也前往日本台湾交流协会台北事务所外抗议，表示要向日本讨公道。

不过台南市新闻处长许淑芬说，活动由国民党一手规划进行，该协会于今年四月在国民党的协助下成立，举办地点在国民党南市党部，揭牌的也是国民党前主席马英九，从组织成立到活动规划宣传，“都是国民党的政治活动”。

该铜像是台湾第一座慰安妇像，引起日媒注意。日本官房长官菅义伟今天表示，这与日本政府的立场和至今为止的努力不相容，对此感到极为遗憾。

日本台湾交流协会台北事务所今天回答媒体提问时则说，已注意到此事，包括交流协会外的抗议以及台南的相关活动，不过交协对台湾内部活动不会提出意见。针对此议题，交协表示，日本政府立场和过去一致，长期透过“亚洲女性基金”的各项措施，面对此事。但对于世界各地设置或展示慰安妇像，与日本政府的立场和至今为止的努力不相容，让人极为遗憾。

了解订户特惠