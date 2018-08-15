中国教育部公示大学申报新专业 大数据领跑、人工智能最火

中国大学申报新专业和申请撤销专业眼下正在公示期。北京青年报记者在中国教育部公示的名单上看到，从去年开始大热的“数据科学与大数据技术”专业今年继续保持优势，是全国高校申报最多的新专业；同时，已成为国家重点发展产业的人工智能是紧随其后的热门新专业。与新增专业比较集中不同，高校申请撤销的专业则比较分散，门类繁多。

据北京青年报报道，教育部今年公示的名单显示，2018年全国高校申报的新增专业共有2542个。据记者不完全统计，今年申报“数据科学与大数据技术”专业的高校，全国超过220所，远远超过其他专业。这一端倪在去年的新专业申报中就已经很明显了——去年全国有250所高校获批增设这个专业。

去年底，工信部发布《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020年)》，教育部在今年新专业审批备案工作通知中也强调，高校要主动服务国家战略和区域经济社会发展需要，增设乡村振兴、健康中国、人工智能、网络安全、外语非通用语种等领域的相关专业。

在这样的背景下，今年申报“机器人工程”、“智能科学与技术”专业的高校都超过100所，“智能制造工程”、“人工智能”专业也申报者众多。记者注意，虽然在京高校不是申报新专业的主体，但申报此类新专业的也不少，包括北京理工大学申报了人工智能、人工智能与机器人、智能制造工程等专业，北京交通大学申报了人工智能专业，北京建筑大学、北京化工大学、中国矿业大学(北京)都申报了机器人工程专业。

在申报新专业的同时，共有426个专业拟被各高校撤销。与申报新专业的种类比较集中不同，高校拟撤销的专业则比较分散，门类繁多。其中撤销最多的是“服装与服饰设计”专业，全国有17所高校。撤销较多的还有教育技术学、信息与计算科学、信息管理与信息系统、公共事业管理、产品设计、工业设计、网络工程、编辑出版学、数学与应用数学等专业。

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