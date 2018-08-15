时隔三个月再出手买港元，香港金管局称有能力维持汇率稳定

时隔三个月，香港金融管理局再度出手捍卫港元汇率和香港联系汇率制度。

据澎湃新闻报道，15日早纽约交易时段，因港元兑美元触及7.85的弱方兑换保证，香港金管局在市场抛出美元，买入21.6亿港元，经金管局这次买进港元后，银行体系总结余于8月16日会减少至1072亿港元。

香港金管局副总裁李达志表示，市场应小心管理利率和市场风险，未来有可能会再次触发弱方兑换保证。不过李达志表示，金管局有足够能力维持港元汇价的稳定和应付资金大规模流动，同时会紧密监察市场和外围环境的变化，确保联系汇率制度有效运作。

港元和美元之间的息差进一步走高。眼下市场普遍预计今年美联储还有至少一次加息，所以香港金管局仍可能会继续出手捍卫联系汇率。

今年4月12日起，在港元兑美元跌至7.85后，香港金管局入市，这是2005年金管局设立双边兑换保证以来的首次操作，在接下来一个月时间，香港金管局多次出手捍卫联系汇率制度。

香港目前实施的联系汇率制度开始实施于1983年，2005年推出优化措施，将“弱方兑换保证”由7.8调至7.85，该制度将港元兑美元的汇价定在7.8港元兑1美元，但汇价可在7.75至7.85港元之间浮动。如果汇价升至7.75港元，即反映港元需求增加，同时触及强方兑换保证水平，香港金管局便需要卖出港元买入美元以维持港元汇率，反之亦然。

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