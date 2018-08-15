国民党中常会暂缓开铡林为洲

国民党新竹县长选举整合露曙光，国民党中常会今天（15日）下午原规划开铡表态脱党参选新竹县长的立委林为洲党籍，但近中午峰回路转，暂缓处理，考纪会确定不会将开除林的党籍案送今天中常会处理，仅会处理7个双重党籍案，贯彻党纪。

据联合新闻网报道，国民党文传会代主委唐德明证实，今天中常会确实不处理林为洲党纪案，只会处理7个加入民进党，并竞选民进党党职的“事证明确”党员考纪案，有关年底九合一选举的“其他违纪案”，之后会再分梯次、分阶段逐一处理。

党务人士则表示，党内对是否在九合一选举8月27日至31日正式登记前开铡林为洲，一直有歧见，始终有不乏认为“事缓则圆”声音，8月3日中央考纪会审理新竹县党部建议开除林为洲党籍案时，与会考纪委员对于开除时程也多有质疑。

在国民党强势征召新竹县前副县长杨文科参选年底新竹县长后，林为洲于7月24日宣布推党参选新竹县长到底。国民党新竹县党部随即于7月25日火速决议，建议开除林为洲党籍。中央考纪会也在8月3日无异议通过尊重县党部建议案。

国民党中常会原本规划，今天下午中常会上将正式议处林为洲党纪处分开，开铡林为洲。但今天近中午时，党内高层在盼党内和谐人士穿梭下，确定不排入林为洲党纪处分案，确定暂缓开铡林为洲，待九合一选举登纪结束再一并处理今年违纪参选案。

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