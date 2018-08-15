澳门上半年发生电信诈骗超70起 高学历年轻人易受骗

电话诈骗近年在澳门时有发生，且侵害性强。澳门司警局长薛仲明14日表示，电话诈骗不分地域，隐蔽性高，且犯案手法五花八门，侦查有一定难度。当中澳门最常见的假冒特区政府机关人员及“猜猜我是谁”等电话诈骗个案今年也有所增长。

据《澳门日报》报道，薛仲明表示，诈骗集团透过网络程序随意拨打手机号码，近年澳门不少市民也曾经受到诈骗电话滋扰。薛仲明表示，假冒特区政府机关人员诈骗案今年上半年有46起，比去年同期的29起有所增长，涉及金额则有下降迹象，由2600多万(澳门币，下同)下降至1130多万元，降幅近一半。在46起电话诈骗中，有近8成受害者年龄层为18至34岁，且大部分皆拥有大专院校及以上学历。对于澳门高学历年轻人较容易受骗，他为此感到担心。

除了假冒特区政府机关人员，另一种较为常见的电话诈骗模式“猜猜我是谁”——骗子假扮事主亲友，以更改手机号码为由，取得对方信任后，隔几天再联络对方，以被内地公安机关羁押、需要交保证金等借口，骗取金钱。此类案件今年增幅也相对较大，单是上半年已有25起，是去年同期的1.5倍。损失金额方面，也由32万升至129万元。根据局方资料，诈骗案中有17起是以澳门预付卡打出。

薛仲明表示，值得一提的是，“猜猜我是谁”、假冒特区政府机关工作人员两类电话诈骗中，受害者年龄层正好相反，“猜猜我是谁”的受害者有近6成受害者是55岁以上人士。

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