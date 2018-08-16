美对三家协助朝鲜非法运输外企实施制裁

（早报讯） 美国财政部周三宣布对三家分别位于中国、俄罗斯和新加坡的公司和一名个人实施制裁。特朗普政府表示，这三家公司协助朝鲜进行非法货物运输，以此为朝鲜核项目提供资助。

据美国之音报道，美国财政部的声明称，此次受到制裁的对象包括位于俄罗斯的Profinet Pte有限公司及其总负责人卡尔恰诺夫、位于中国的大连天宝国际物流有限公司（Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading Co.Ltd.），以及其位于新加坡的分支企业SINSMS Pte有限公司。

此次制裁将封锁受制裁对象在美国司法管辖区内的所有资产，并且禁止美国人与这些受制裁对象进行生意往来。

美国财长姆努钦在声明中说：“财政部将继续实施针对朝鲜的现有制裁，而且将采取行动封阻并指认那些协助非法货运，并为朝鲜提供收入来源的企业、港口和船只。”

美国财政部的声明透露，大连天宝国际物流有限公司与其位于新加坡的附属企业使用伪造的船运文书，协助向朝鲜非法运输包括酒类制品、烟草和香烟类产品等货物。朝鲜的非法香烟贸易据报每年为朝鲜政权赚取10亿多美元（约14亿新元）。

姆努钦表示，违反制裁的后果将一直持续，直至朝鲜最终实现完全得以核实的去核化。

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