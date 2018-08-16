中国9月将进一步放开外国人开立A股账户权限

中国证监会昨日发布公告称，修改《证券登记结算管理办法》《上市公司股权激励管理办法》，进一步放开符合规定的外国人开立A股证券账户的权限。新规将于2018年9月15日起正式施行。

据中新网报道，本次修改内容主要涉及以下两个方面：

一是修改《证券登记结算管理办法》有关规定，在原有规定的中国公民、中国法人、中国合伙企业等投资者范围基础上，增加“符合规定的外国人”作为投资者类别之一，并规定外国人申请开立证券账户的具体办法，由证券登记结算机构制定，报中国证监会批准。根据这一修改，目前将允许在中国境内工作的外国自然人投资者开立A股证券账户。

二是修改《上市公司股权激励管理办法》，将可以成为股权激励对象的境内上市公司外籍员工范围，从在境内工作的外籍员工，扩大到所有外籍员工。

交银基金首席策略分析师马韬认为，此次新规不仅有利于促进A股市场的国际化，也有利于促进外籍专业人才在中国境内工作、创业并深入参与中国经济，可有效解决部分上市公司股权激励过程中因国籍而产生代持等问题，是一项基础性、长期性的重要政策。

证监会相关负责人表示，中国证券登记结算有限公司将出台有关外国人开立A股证券账户的实施规则。此外，证监会将抓紧会同相关部门做好税收、资金汇兑管理等方面的配套衔接工作，确保上述办法有序施行。

了解订户特惠