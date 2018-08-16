85度C发声明“支持九二共识” 赖清德：大陆拿台湾出气

出访拚外交的台湾总统蔡英文日前过境美国洛杉矶顺道拜访当地85度C门市，此举让大陆网民砲轰是台独企业后，85度C随即发声明支持“九二共识”。台湾行政院长赖清德昨日抨击，大陆的动作那么大，像个盲剑客一样乱砍。他认为大陆应是想藉各种机会让大陆人民知道，特別是面对美国贸易战压力时，转而对台湾出气。

据《自由时报》报道，华视锺年晃《Online锺点赞》节目昨晚播出赖清德的专访，赖表示，这个事情社会上不会支持，蔡英文过境美国看到我们有一家非常成功的企业进去鼓励一下，这是人之常情。

赖清德表示，大陆可能面对来自美国贸易的压力，特別是中兴电讯这件事，让大陆颜面无光，本来号称是多重要的大陆企业 ，多么国际化的大厂，但是禁不起美国（报复）的动作，结果要关门大吉，最后甚至完全接受了美国的要求，包括董事会的改组，才有办法重新开张，但元气也大伤了。

赖清德指出，最近大陆要求世界各国的航空公司更改台湾的称呼，很多国家都反对，因为这等于干涉各国内政，美国政府反对、日本政府反对、欧洲很多国家政府反对、澳洲也反对。

他说，大陆硬要人家就范，但即便是一时的成功，人家也更加清楚地知道，“中国的崛起，到底是用什么样的形式去进入国际社会！”。

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