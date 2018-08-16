中国银保监会召集四大AMC开会 协助化解P2P风险

据路透社报道，中国金融监管部门正持续推进P2P风险化解工作。两位消息人士周三透露，银保监会今日召集四大资产管理公司(AMC)高管开会，要求四大AMC主动作为以协助化解P2P的暴雷风险，维护社会稳定。

“现在这个阶段主要还是要安抚社会的情绪，投资人上访和投诉的情况比较多，监管也有压力。”一位消息人士对路透称。

他并表示，亦有与会人士建议地方AMC也要发挥地方金融稳定的作用，介入P2P风险事件处置。

路透暂未联络到银保监会对此消息予以置评。

一位AMC高管对路透表示，现阶段四大AMC介入信号意义比较重要，同时，更具备可操作性的路径或是四大AMC作为管理人进场托管、对资产进行全面清算，利用四大的公信力安抚住投资人。

“四大的营业范围内，很重要的一条就是托管清算，毕竟P2P的底层资产各种各样，要先摸清家底才能够确定如何处置。”他称。

新华社周日报道，针对近期部分网贷机构出现风险，近日互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室、网贷风险专项整治工作领导小组办公室联合召开网贷机构风险处置及规范发展工作座谈会，拟订十项举措应对网贷风险，包括指导网贷机构通过兼并重组、资产变现、与金融机构合作等多种市场化手段缓释流动性风险。

了解订户特惠