两日内四度出手 香港金管局再扫入逾50亿港元

港汇多次触及7.85弱方兑换保证价，香港金管局昨一日内先后三度入市买入港元合共117.67亿港元，今日再买入50.24亿港元扞卫联汇，两日内金管局合共买入高达167.91亿港元，令周五的银行体系总结余降低至926.14亿港元，跌破1000亿港元水平。金管局副总裁李达志表示，港汇未来或会再次触发弱方兑换保证，而金管局有足够能力维持港汇稳定及应付资金大举流动。

据星岛日报报道，相隔将近3个月后，金管局再度入市，继昨清晨于纽约交易时段向市场沽出美元，买入等值21.59亿港元后，于香港时段下午5时许再买入23.55亿港元。这已为金管局今年来的第三轮入市行动，计及前两轮于4、5月份入市共买入逾703亿港元，至今金管局累计接货近821亿港元，亦即有等额资金流出港元。至昨晚港元在纽约市时段再次触及弱方兑换保证，金管局再入市承接72.53亿元的港元沽盘，令银行体系结余将相应减少至约976.38亿港元。今早金管局在纽约汇市继续承接港元沽盘，买入50.24亿港元。

李达志再次提醒市民务必小心管理利率和市场风险；又指视乎资金的走向，未来港汇有可能会再次触发弱方兑换保证。金管局有足够能力维持港汇稳定和应付资金大规模流动，亦会紧密监察市场和外围环境的变化，确保联系汇率制度有效运作。

他指香港的银行和金融体系的防震能力较亚洲金融风暴时大大提高，因香港有逾4万亿元的外汇基金资产、港元货币基础逾16000亿元，加上银行持有逾4万亿元的高流动性资产，为香港金融稳定提供强大的后盾，香港有能力应付往后资产市场波动和资金外流带来的挑战。

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