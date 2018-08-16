日本丰田计划扩大天津产能 为提高在华销量打下基础

据四名公司内部知情人士透露，丰田汽车在中国港口城市天津的年产能可能增加12万辆，作为一项中期战略组成部分。随着中日关系改善，这项战略正在加快推进。

据路透社报道，这四位消息人士称，丰田汽车把天津年产能提高约四分之一的计划，将为其把中国市场年销量提高逾50%至200万辆奠定基础。

他们表示，天津扩张计划标志着丰田愿意开始在中国大规模扩大产能，有可能在这个世界上最大的汽车市场建立一个或两个新的装配厂。他们说，汽车进口也可能增加。

此举正值中美贸易前景显得充满疑虑和不确定性的时候。

消息人士称，丰田的策略将包括拟大幅扩展销售网络，并加大对电动车技术的侧重。消息人士要求不具名，因他们无权向媒体谈及此事。

去年丰田在中国销售129万辆汽车，今年销量预计可达140万辆。消息人士称，“产能瓶颈”限制了进一步的成长。丰田在天津的生产中心目前年产能为51万辆汽车，两家合资公司的整体年产能为116万辆。汽车制造商提供的产能数据是不算加班的正常工作时间产能。若将加班计算在内，汽车组装工厂的产量会比产能高出20-30%。

根据天津政府两个网站上周公布的消息，丰田的扩张请求已经得到天津市发改委的批准。

这两个网站公布，丰田计划将天津基地扩张到能够年产1万辆全电动汽车和11万辆插电式混合动力车。目前尚不清楚丰田何时能开始增加产量。

丰田驻北京的发言人未予置评。

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