港澳台居民9月起可申领内地居住证　享相同便利

中国国务院新闻办今天上午10时召开记者会，公安部副部长侍俊透露，国务院办公厅将印发《港澳台居民居住证申领发放办法》，并于9月1日正式实施，将便利香港、澳门、台湾居民解决办理网上购票、自助取票、旅馆住宿、金融业务等的困难，符合条件的港澳台居民可以自愿申请领取。

据明报报道，侍俊称，这次制定出台《港澳台居民居住证申领发放办法》，是在已实行一系列惠及港澳台居民政策基础上，针对一些港澳台同胞反映使用来往内地（大陆）通行证（即回乡证及台胞证）在办理网上购票、自助取票、旅馆住宿、金融业务等不太方便的问题新推出的便民指施，目的是要让港澳台居民能够在居住地享受到与内地居民基本相同的公共服务和便利，增进港澳台居民福祉。

《办法》就港澳台居民在内地参加社会保险、劳动就业、上学、就医等方面，规定了享受3项权利、6项基本公共服务和9项便利的政策措施。《办法》总共21条，规定了港澳台居民申领条件、证件功能、持证人权益、证件制作、申领程序、法律责任等方面内容，符合条件的港澳台居民可以自愿申请领取。

港澳办副主任黄柳权称，该居住证将首次以810000、820000开头，按内地身份证18位数的标准制作。

侍俊称，9方面的便利包括旅馆住宿、银行保险期货、乘搭火车飞机、文化娱乐商旅消费等，居住证采用身份证工艺制作，现时的旅馆和银行等领域已经配备了相关证件识别设备。国台办副主任龙明彪补充，港澳居民在内地证明身份的时候有权用居住证证明，执法机关不得拒绝，否则属于违法。

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