中国联通上半年净利同比增长232% 混改红利初步显现

中国联合网络通信股份有限公司周三晚公布其中报，上半年公司实现净利25.83亿元人民币，同比增长231.8%。公司指出，其全面互联网化运营步伐加快，混改红利初步显现，发展速度、质量和效益明显提升。

据路透社报道，中国联通中报显示，上半年公司实现营收1,491.05亿元，同比增长7.9%；每股收益0.085元。

中国联通为持股型公司，主要资产为透过离岸子公司持有的红筹公司中联通的控股权益，中联通昨晚公布中报显示，上半年公司实现净利59亿元，同比增长145%。

中报显示，上半年，公司围绕轻触点、轻成本，创新商业模式，加大力度推动互联网化运营转型，移动业务继续提速、高质量发展。移动主营业务收入达到843亿元，同比增长9.7%，大幅领先行业平均近8个百分点；移动出账用户净增1,786万户，总数达到3.02亿户；移动出账用户ARPU（每用户平均收入）达到47.9元，较去年全年基本保持平稳。

上半年，中国联通全面推进与战略投资者的深度合作，与腾讯、阿里巴巴、百度、京东、滴滴等公司持续推进互联网触点合作，以低成本和薄补贴的发展模式有效触达新用户，尤其是青年市场。2I2C（通过互联网连接消费者）业务快速增长，用户总数达到约7,700万户，带动4G用户快速增长。

中国联通去年8月下旬公布混改方案，向中国人寿、腾讯信达、百度鹏寰、京东三弘、阿里创投、苏宁云商、光启互联、淮海方舟和兴全基金九家机构发行90.37亿股A股，筹资至多617.25亿元，当年10月末相关非公开发行A股股票完成。

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