广深港高铁营运协议初达共识　亏损或由九铁收入补贴

广深港高铁香港段预计于9月23日通车。有消息指，香港政府与港铁就高铁营运协议初步达成共识，将以载客量作为指标，厘定广深港高铁营运的收入分帐问题。至于内地与政府就摊分票价收入方面，预料港铁能够从票务收入最多抽佣8成。

据香港01报道，广深港高铁香港段料9月23日通车，政府与港铁依然尚未签署高铁的营运协议。立法会铁路事宜小组委员会主席田北辰据悉，港铁最初希望以实报实销形式营运，并向政府收取额外的管理费；经商讨过后，为提升港铁营运质素的诱因，将以高铁香港段的载客量作为指标。倘高铁的载客量高于水平，政府可向港铁收取最多8成收入；载客量低于水平，令港铁营运出现亏损，政府则会作出补贴，并考虑透过由九铁每年收取的服务经营权收入补贴港铁。除票务收入外，港铁亦会全数收取高铁西九龙站的商铺及广告收入，以抵销高铁的营运成本。

至于内地与政府就分摊收入方面，政府今年初签订《关于广深港高速铁路香港段运营准备工作重点事项安排备忘录》，并公布两地营运者会按各自路段的每公里收费摊分高铁票价。据田北辰了解，短程路段香港最多可抽佣8成收入，以香港往返福田为例，车资为80元，香港能够摊分到64元；而长程路段，以往返广州南为例，车资为260元，香港则能抽佣4成，即104元。

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