郑州双汇因非洲猪瘟疫情被封锁 双汇发展迅速跌停

16日下午，一则郑州市政府关于封锁非洲猪瘟疫区的命令在网上流传，称郑州双汇屠宰厂从黑龙江运到的生猪确认感染非洲猪瘟，决定对厂区划定疫点并实施封锁6周。

据澎湃新闻报道，记者致电双汇发展投资者关系部，对方表示正在全力配合郑州市政府安排疫情的防疫防控工作，郑州双汇的订单已经转到其它工厂生产。

双汇发展投资者关系部还表示，目前市场供应正常，其他的不受影响。

股票“双汇发展”午后迅速跌停。截至15时24分，港股万洲国际报跌8.83%，温氏股份、牧原股份分别下跌6.28%、5.7%。

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