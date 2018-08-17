国务院常务会议：没收长春长生公司所有违法所得并处最高罚款

中国国务院总理李克强8月16日主持召开国务院常务会议，听取吉林长春长生公司问题疫苗案件调查情况汇报并作出相关处置决定；部署以改革举措破除民间投资和民营经济发展障碍，激发经济活力和动力。

据中国政府网报道，会议指出，按照党中央、国务院部署，国务院调查组已查明吉林长春长生公司违法违规生产狂犬病疫苗案件和生产不合格百白破疫苗的主要事实，涉案企业唯利是图、逐利枉法，情节严重，性质恶劣。这一案件也暴露出相关地方在落实药品安全地方政府负总责、国家和地方监管部门在依法履行监管职责方面严重缺位，特别是存在重大风险隐患信息不报告、应急处置不力等问题，属严重失职失察和不作为。

报道称，目前公安机关对长春长生案件已侦查终结并依法将犯罪嫌疑人全部移送起诉。有关部门还妥善做好问题疫苗涉外工作。会议确定，一是严惩违法犯罪行为，严肃追究责任。依据《药品管理法》，由相关方面依职权没收长春长生公司所有违法所得并处最高罚款。同时对负有监管责任的地方政府和主管部门相关责任人严厉追责，以儆效尤。二是抓好补种、保障合格疫苗供应、督促企业整改等后续工作。在目前已对中国疫苗生产企业围绕质量安全开展排查基础上，进一步深入细查，发现问题及时公告、及时处理。三是抓紧完善相关法律法规，健全最严格的药品监管体系，完善疫苗全链条监管和电子追溯等制度，堵塞监管漏洞，推动国产疫苗技术升级，切实保障人民群众用药安全。

会议指出，今年以来中国经济总体稳中向好，面对当前新形势新变化，必须按照党中央、国务院关于下半年经济工作部署，加大改革开放力度，进一步激发市场活力，针对苗头性倾向性问题精准施策、预调微调，确保经济运行在合理区间。会议听取了关于进一步促进民间投资和民营经济发展的汇报，要求坚持基本经济制度和“两个毫不动摇”，一是下更大力气降低民间资本进入重点领域的门槛。聚焦补短板、扩内需、稳就业，在环保、交通能源、社会事业等方面，向民间资本集中推介一大批商业潜力大、投资回报机制明确的项目，积极支持民间资本控股。二是取消和减少阻碍民间投资进入养老、医疗等领域的附加条件，帮助解决土地、资金、人才等方面的难题，加强事中事后监管，营造公平竞争市场环境。三是进一步落实好减税降费措施，尤其是营改增等减税措施要抓紧到位。畅通金融服务实体经济传导机制，采取建立贷款风险补偿机制等方式，缓解小微企业和民营企业融资难融资贵问题，多措并举降低企业成本。



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