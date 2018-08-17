中国多数省份增加的基本养老金已发放到位

据了解，自2005年至2017年，中国已经连续13年提高企业退休人员基本养老金，企业退休人员月人均基本养老金水平从640多元（人民币，下同，128新元）提高到2017年的2500多元。另外，对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放养老金，都会从调整当年1月1日算起并足额补发。

据《经济日报》报道，今年的养老金调整何时发放、何时到位，是退休人员非常关心的问题。日前，河南、广东、内蒙古三地相继确定2018年基本养老金上调方案，加上6月份和7月份地方政策密集落地，目前已有北京、吉林、山西、上海、江苏等20多个省份确定了基本养老金上调方案。据悉，各地区具体实施方案已经人社、财政两部门审批，正在组织实施，多数省份增加的基本养老金已发放到退休人员手中。

自2005年至2017年，中国已经连续13年提高企业退休人员基本养老金，企业退休人员月人均基本养老金水平从640多元提高到2017年的2500多元，今年是第14次养老金调整。根据人社部、财政部印发的《关于2018年调整退休人员基本养老金的通知》，按照2017年退休人员月人均基本养老金5%左右的总体调整水平提高基本养老金，预计将有1.14亿名退休人员受益。

“按5%左右调整退休人员待遇，是考虑了职工平均工资增长、物价变化，经济发展水平以及职工养老保险收支等多种因素后确定的。”中国劳动和社会保障科学研究院院长金维刚说。

不过，上调金额并不是“2017年基本养老金乘以5%”那么简单。金维刚表示，“5%左右”的调整水平，指的是企业和机关事业单位全部退休人员待遇调整的总体人均水平，并不是企业和机关事业单位退休人员分别以各自人均养老金水平为基数、都按照5%的比例调整。具体到每一位退休人员，要根据参保缴费的情况确定，由于缴费年限和养老金水平不同等原因，每个人实际增加的养老金标准是不同的，对应到占个人养老金的比例也是不同的。

据介绍，今年各地调整继续统一采取定额调整、挂钩调整与适当倾斜相结合的调整办法，定额调整体现社会公平，旨在使各类退休人员调整标准基本一致；挂钩调整体现“多缴多得”“长缴多得”的激励机制，使在职时多缴费、长缴费的人员多得养老金；适当倾斜体现重点关怀，主要是对高龄退休人员等群体予以照顾。

人社部相关负责人表示，养老金调整后，各地发放到位的具体时间可能不尽相同，但对退休人员而言，无论各地在何时开始组织发放，都会从调整当年1月1日算起并足额补发。

据报道，今年以来，中国社保领域改革全面提速，先后施行《企业年金办法》，建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制，提高中国城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准，建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度等。

人社部新闻发言人卢爱红表示，下半年，人社部将会同有关部门制定企业职工基本养老保险基金中央调剂具体实施办法，尽快启动资金缴拨工作。同时，分类推进基本养老保险基金投资运营，加快推进城乡居民养老保险基金和职业年金基金投资运营工作，并进一步提升社会保险管理服务水平，继续全面实施全民参保计划，以新业态就业人员、贫困人员为重点，实施精准扩面。



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