吉林省委：坚决拥护中央对长生公司问题疫苗案件的处理决定

据《吉林日报》报道，吉林省委昨晚（16日）召开常委会议，认真学习中共中央政治局常委会议和习近平总书记重要讲话精神。会议强调，坚决贯彻落实中央政治局常委会议和中共中央总书记习近平重要讲话精神，坚决拥护中央对长春长生公司问题疫苗案件的处理决定，坚决在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。要深刻汲取教训、痛定思痛、举一反三，以壮士断腕、刮骨疗毒的决心，坚决守住公共安全底线，坚决维护人民群众身体健康。省委书记巴音朝鲁主持会议并讲话。

会上，省委常委一致表示，长春长生公司问题疫苗案件性质极其恶劣，影响极坏，教训极其深刻，中央的处理决定完全正确，坚决拥护中央的决定。决定充分体现了以习近平为核心的党中央坚持以人民为中心的发展思想和深厚的为民情怀，充分体现了维护人民群众切身利益的坚定决心，充分体现了严肃党的纪律、全面从严治党的鲜明态度。

大家一致表示，长春长生公司问题疫苗案件严重威胁广大人民群众的身体健康，严重冲击中国药品安全尤其是疫苗监管体系，造成严重不良影响，要认真反思，深刻检查，汲取教训，深入查找存在的问题，以更高的标准、更严的要求，强化责任担当，忠诚履职尽责。

会议强调，要牢固树立“四个意识”，做到“两个坚决维护”。深入学习习近平关于食品药品安全监管“四个最严”、对长春长生公司问题疫苗案件的重要指示和在中央政治局常委会议上的重要讲话精神，切实把思想认识统一到中央的决定精神上来。各地各部门要把贯彻落实中央决定作为践行“两个坚决维护”的实际行动，作为对党性的一次重大检验，作为提高政治觉悟和政治站位的具体体现，坚定政治立场、严明政治纪律，不折不扣把中央决定落到实处。

要深刻认识长春长生公司问题疫苗案件的极端严重性，深刻检查、深刻反省，深入查摆在思想认识、监管不严、失职渎职、不作为、不负责、官僚主义、形式主义等方面的问题，坚决改正。要痛定思痛、举一反三、去疴除弊，着力把各方面工作做严做实做深做细，进一步加强干部队伍思想作风建设，强化严实深细的作风，强化责任担当作为，对案件的反思反省要体现在具体行动上、落实到具体工作中，确保取得扎实成效。要采取有力措施，全面提高疫苗药品监管水平。进一步补齐短板，落实企业主体责任、部门监管责任、政府属地责任，持续强化监管能力建设，加快完善疫苗药品监管长效机制，坚决守住公共安全底线，坚决维护广大人民群众身体健康。

各级领导干部要振奋精神、保持良好精神状态，对党负责，勤奋工作，更加奋发有为地加快推动吉林全面振兴。要认真做好案件处置的后续工作，全力配合中纪委做好案件后续查处工作，严肃查处涉案企业，依法依规对涉案人员从严惩处，严肃追责问责，切实维护社会大局安全稳定。

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