美国防部报告：中国增强军力 想快速统一台湾

美国国防部16日发布了2018年度“中国军力报告”（2018 China Military Power Report ），内容指出，北京政府积极训练地面部队战力，很可能在台湾海峡发动突袭，在其他国家来不及介入的情况下，快速武力统一台湾。另外，大陆国家主席习近平打算在2050年前，将解放军打造成“世界级军队”。

据台湾东森新闻云报道，这份报告由美国国防部提供给国会，有关台湾部分内容指出，大陆虽然提倡和平统一台湾，但却从未放弃武力选项，持续发展与部署进一步的能力，准备可能发动的军事行动。另外也已布下了许多针对台湾的军力，从空军、海底封锁到对台湾离岛的全面性两栖入侵占领。

报告中还提到，解放军可能已在商议发动立即性的军事行动，准备以快速军力发动“突袭”，赶在任何第三方国家能及时介入之前完成，“若是美国干涉，中国大陆就会试图推迟，并且倾向在短时间内，以高强度方式取得胜利”。

针对美国部分，报告中指出，中国大陆轰炸机行动的比过去更积极频繁，操作范围离海岸越来越远，并很有可能被训练为发动以美国及其盟友为目标的空袭，“解放军持续扩张行动范围，超越东亚海岸的“第一岛链”，以西太平洋上包含关岛在内的美军基地为目标”。

报告指出，去年解放军派了十几架运行中的轰炸机绕经日本海、西太平洋、台湾海域、东海与南海等地，这些地方都是潜在的冲突发生点，比起过去次数多了许多，例如在2015及2016年，总共才派出四架轰炸机。美国国防部长马蒂斯先前指出，当局正密切关注发展，但国防部相信中国大陆是“竞争的强大力量，不是恐怖主义”。

习近平去年巡视军队时要求“能打赢任何战争”的目标，美国国防部的报告指出，在这样的愿景下，解放军数量不断扩张，计划在2050年之前成为世界级军队。

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