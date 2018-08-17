红芯致歉：宣传中存在夸大，不应特别强调国产自主

红芯浏览器所属公司官方微信号今天（17日）推送了《红芯致歉信》。

澎湃新闻网引述该致歉信称，红芯在近期的融资宣传过程中，存在一定程度的夸大，给公众带来了误导，“这一点我们有不可推卸的责任，我们确实做错了，在此郑重地向大家道歉。”

致歉信提到，红芯浏览器内核Redcore是基于国际通用的开源Chromium内核架构进行的改造和创新，这一点红芯前期宣传中没有明确提及，误导部分读者认为其从零开始研发了浏览器内核。

红芯强调，其本质不只是一个浏览器，它是结合红芯安全管控后台以及红芯安全应用网关形成的一个跨设备安全办公整体解决方案，解决中大型企业IT在往移动化、上云撄移过程中遇到的问题让企业员工随时随地在不同终端设备上安全高效办公。

“公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。”红芯的致歉信中依然强调，该公司是服务于大中型企业市场的技术公司。

红芯前天（15日）宣布完成2.5亿元C轮系列战略融资。据称，这轮融资投资方主要来源于红芯的客户——大型上市公司及政府客户。同时，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟进投资。

有网友昨天（16日）在对红芯浏览器安装包解压后发现，最终得到一个版本号为49.1.2623.213的Chrome文件，这也是谷歌浏览器Chrome最后一个支持Windows XP系统的版本。而红芯浏览器官网却将该浏览器与微软IE、谷歌Chrome、苹果Safari和火狐并列比较。

这让有的网友把红芯浏览器形容为“只是谷歌浏览器换了层皮”。

红芯时代（北京）科技有限公司昨晚发布声明称：红芯浏览器内核是基于通用的浏览器内核架构（即Chromium开源项目，但不是Chrome浏览器）的基础上进行技术创新的；区别于传统的浏览器，红芯浏览器是专门针对企业办公场景设计的国际上浏览器内核技术是不断迭代更新的，红芯浏览器内核 Redcore是基于 Chromium/Bnk。

这相比该公司在官网上声称的“打破美国垄断，中国首个自主创新智能浏览器内核”的调门，低了很多。

红芯时代在声明中称，Redcore内核的技术创新体现在以下三方面：第一，红芯隐盾该功能主要是让企业的应用系统隐身，只对特定身份和设备可见，从而有效避免外部可能的攻击。第二，红芯云适配，主要是将企业PC端系统适配至移动端，从而帮助企业快速实现移动办公；第三，安全可控浏览器，通过私有DNS、加密缓存国密算法支持等功能，帮助企业迸行数据保护和隐私保护这些功能都源自于企业客户的需求。

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