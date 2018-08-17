“温比亚”登陆浦东沿海 上海今夏遭三台风“直击”

今年第18号台风“温比亚”今天（17日）在上海浦东新区南部沿海登陆，“温比亚”成为今夏第三个“直击”上海的台风。

中新社引述上海气象部门播报，台风“温比亚”的中心已于今天凌晨4时05分在上海浦东新区南部沿海登陆，登陆时由强热带风暴级减弱为热带风暴级，中心附近最大风力有9级（23米/秒），中心最低气压985百帕。

相较此前的台风“安比”“云雀”“摩羯”，“温比亚”更让沪人体验到狂风骤雨的威力。上海中心气象台当日凌晨5时58分发布暴雨橙色预警信号。气象部门表示，受台风“温比亚”影响，从昨天（16日）上午8时截至今天（17日）上午6时30分的累积雨量显示：上海大部出现大雨到暴雨，浦东、闵行、奉贤、嘉定、中心城区出现多站暴雨，其中，浦东临港雨量104mm为最大。

“温比亚”裹挟的风雨也给申城交通造成了极大影响，长三角多趟高铁停运，G40高速亦被临时封闭。

恰逢“七夕节”，许多情侣原定于当天的约会也因“温比亚”被取消。

台风“温比亚”成为今夏第三个登陆上海的台风，加上此前登陆浙江的台风“摩羯”，江浙沪地区今夏已遭遇台风“四连击”，成为历史同期台风登陆最多的一年。

今夏的华东地区为何如此“招风”？据中国国家气候中心分析，今年4月拉尼娜事件结束后海温上升快，导致西北太平洋副热带高压强度较常年明显偏强，加上今夏以来，北极地区气温异常偏高，冷空气向南扩散的活动明显偏弱，没法阻拦副高北上，导致控制东亚地区副高的位置较常年异常偏北。副高本身实力强，位置又异常偏北，因此导致今年台风路径较常年北抬，“扎堆”登陆江浙沪。

了解订户特惠