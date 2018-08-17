美媒：蔡英文一杯咖啡令85度C蒸发近1.6亿元

卷入中国大陆和台湾统独之争的台湾企业“85度C”的股票周四（16日）暴跌7.5%，一天内市值蒸发了约1.2亿美元（1.6亿新元）。

据美国之音报道，台湾总统蔡英文在出访南美洲过境美国洛杉矶期间，造访当地台湾咖啡连锁店85度C，进去点了杯咖啡。此事一经传出，85度C立即被打上“台独企业”标签，有中国网民扬言抵制。

尽管85度C仿照中国官方口吻紧急发声明，称该公司坚定支持“九二共识”的立场从未改变，但仍未改变其在开曼群岛注册的母公司“开曼美食达人股份有限公司Gourmet Master Co. Ltd. ”股价暴跌的命运。

有台湾网友讽刺说，公司不如改名“92度C”。

周四，在“饿了么”、“美团”、“大众点评”等多个中国平台应用上也已无法搜索到“85度C”的外卖或点评信息，公司在福建等地的门店也遭到当局以安全例行检查为由上门检查。

此外，“85度C”的台湾官网和大陆分公司官网都遭到骇客入侵。在台湾官网上一度出现多张配有“自拍一张黄脸婆” 图说的蔡英文照片的修图。

中国大陆国务院台湾事务办公室副主任龙明彪周四说，已注意到“85度C”相关声明，但强调大陆“反对也绝对不允许任何企业一方面在大陆赚钱，一方面支持台独势力和活动”。

创办于2004年的“85度C”在中国有近600家门店，在台湾有435家，在美国也有44家。去年第三季度，该公司66%营收来自中国市场。

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