为防香港骨痛热症蔓延 卫生防护中心倡议关闭感染源头狮子山公园

香港三日内确诊七宗登革热（骨痛热症）个案。卫生防护中心总监黄加庆表示，由于白纹伊蚊飞行范围在100米内，中心建议关闭相信是主要感染源头的狮子山公园。卫生防护中心社会医学顾问医生张竹君则表示，会在政府跨部门灭蚊督导委员会会议上，提出研究暂时关闭狮子山公园。

据《明报》报道，黄加庆今早接受商台节目电话访问时称，现有五名确诊者曾到狮子山公园，现可判断该公园很大机会是主要感染源头。他说，这五名病人的病发日子为本月2日至12日，大致肯定未来一至两周会再有确诊个案，呼吁在这段时期曾到狮子山公园的市民须特别留意有否登革热的病征，例如头痛、肌肉和关节痛等。他补充说，由于白纹伊蚊飞行范围在100米内，中心建议关闭狮子山公园。

另外，张竹君出席港台节目时表示，会在今天下午举行的政府跨部门灭蚊督导委员会议上，提出研究暂时关闭狮子山公园。她认为从公共卫生角度出发，此举可减低市民暴露在多毒蚊环境的机会，方便食环署灭蚊；若关闭狮子山公园，会与康文署商讨。

一同出席港台节目的食环署防治虫鼠主任主管李明伟则表示，食环署会针对患者在潜伏期或感染期间去过的地方（如黄大仙区及狮子山公园）加强灭蚊，希望短时间内减少成蚊数字。食环署也会在全港加强灭蚊，如清理积水以减少蚊虫滋生。

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