政法大学教授：生育基金应由国家出钱 不鼓励丁克

针对“不仅要设生育基金 还要对丁克征税”的说法，中国政法大学教授胡继晔今天对中新网记者表示，设立生育基金来鼓励生育，应该是由国家出钱设立，并不是说由老百姓出钱。

最近有媒体刊发题为《提高生育率：新时代中国人口发展的新任务》的署名文章，作者为南京大学长江产业经济研究院刘志彪、张晔。

这篇文章提出，设立生育基金制度，尽量实现二孩生育补贴的自我运转。可规定40岁以下公民不论男女，每年必须以工资的一定比例缴纳生育基金，并进入个人账户。家庭在生育第二胎及以上时，可申请取出生育基金并领取生育补贴，用于补偿妇女及其家庭在生育期中断劳动而造成的短期收入损失。如公民未生育二孩，账户资金则待退休时再行取出。

对此，中国政法大学教授胡继晔对中新网记者表示，未来可以设立生育基金制度来鼓励生育，可以由原先国家征收的那么多年的社会抚养费来设立，不能再由老百姓出钱。

胡继晔表示，发达国家为了鼓励生育都会对生育进行补贴，因此国家有必要设立生育基金。

此外，胡继晔还表示，由于丁克家庭在年老后需要别人家的孩子来抚养，不应当鼓励和提倡。

“因此我们应当鼓励生育、不鼓励不生育”。胡继晔建议，在中国鼓励生育，先从奶粉免费做起，在奶粉的供应中，可以学习美国发放食品券的模式，免费供应奶粉票、尿不湿票等，同时能够给予生育的母亲带薪产假、托幼园所免费等福利。

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