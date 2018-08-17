湖南打掉目前中国最大跨国跨境涉黄网络直播聚合平台

湖南郴州市公安局今年4月打掉了“桃花岛宝盒”聚合直播平台及35个涉黄直播站点，成功抓获涉案人员163人，涉案金额高达3.5亿元（人民币，下同，约6100万新元）。这是目前已知中国最大、最活跃的跨国跨境涉黄网络直播聚合平台。

据中新网报道，郴州市政府副市长、市公安局局长张军表示，“12.28”传播淫秽物品牟利案作为中国“扫黄打非”工作小组办公室和公安部联合挂牌督办案件，是郴州公安近年来破获的最大的网络犯罪团伙案件，同时也是今年公安部部署开展“净网2018”专项行动以来中国侦破的第一起特大部督传播淫秽物品牟利案。

据了解，案件的侦破，源自郴州市公安局接到的一次举报。

2017年12月27日，郴州市公安局在工作中发现湖北襄阳男子金某在名为“直播VIP福利群”的微信群内大范围传播淫秽视频。金某在郴期间多次上传淫秽视频供人观看进行牟利，并利用微信推销“桃花岛宝盒”等具有直播、云播功能的聚合直播平台。

警方顺藤摸瓜，发现“桃花岛宝盒”这一聚合直播平台通过“盗链”的技术非法聚合了100余个涉黄直播站点，用户通过购买平台的卡密码，即可观看所有站点的淫秽视频。

鉴于案情重大，2018年1月26日，湖南省公安厅成立“12.28”专案指挥部，抽调82名精干警力，分设八个工作小组，构建跨警种联合作战格局。

报道称，警方调查发现，涉黄直播站点运营者通过购买直播技术、租用服务器搭建平台，招揽家族长组织直播人员到站点内进行淫秽表演，直播人员高达数万人。这些涉黄直播站点接受任意年龄段网民加入成为会员，用户通过微信、支付宝或QQ钱包进行充值观看，每日观看的人数逾百万。主播通过向用户索要跑车、飞机、火箭等虚拟礼品牟利，违法获利按6:2:2的比例分配给直播人员、家族长和平台运营团队。

郴州市公安局北湖分局治安管理大队副大队长常兵在接受采访时说道：“这些涉黄女主播的直播时间主要集中在深夜22时至第二天凌晨3时。“常兵表示，观看这些涉黄直播站点的网友大多出手霍绰，他在某站点的消费榜上发现一个网友曾在一个月内消费了140多万颗钻石，每10颗钻石折合人民币1元，消费金额高达14余万。

与此同时，涉黄女主播的收入也不低，人气高的女主播一天收获的钻石可高达80多万颗，折合人民币8万多元。“从2月份开始直播到被捕，我获利了6万多元，大概每个月有1万多。”涉嫌在某直播站点上传播淫秽内容的女主播傅某，在郴州看守所对记者说道。

经过连续奋战，办案民警最终查清了“桃花岛宝盒”涉案主要犯罪嫌疑人的真实身份及犯罪现实。自2017年10月以来，犯罪嫌疑人吴某、陈某某等人开发了“桃花岛宝盒”聚合直播平台，通过组织真人淫秽直播表演、播放淫秽视频进行牟利，直播人员数万人，每日观看的人数逾百万，涉案资金高达3.5亿元。

张军介绍，根据“桃花岛宝盒”后台数据统计，2017年10月至2018年4月，其注册会员达147万余人，专案侦查的35个涉黄站点在线观看人数达236万余人。

平台的服务器位于境外菲律宾、缅甸、越南等地，是目前已知中国最大、最活跃的跨国涉黄直播聚合平台。除利用聚合平台、QQ和微信群传播淫秽视频牟利外，“桃花岛宝盒”聚合直播平台还代理赌博网站开设赌场获利，在平台内直播网络赌场，吸引观众加入微信群进行投注赌博。

今年4月25日，专案指挥部决定开展第一次全国集中收网行动。由湖南省郴州市公安局牵头，北湖、苏仙、资兴、永兴、宜章、桂阳等六个县级公安机关共同参与，六名县级公安局长亲自带队，组织400余名警力分赴云南、广东、福建、江苏、山东等24个省市区开展行动，实施了郴州公安有史以来最大规模的兵团作战。

同日，办案民警在厦门机场逮捕了准备搭乘飞机前往菲律宾的犯罪嫌疑人吴某。与此同时，郴州市公安局在各地公安机关的有力配合下，纷纷开展抓捕行动，成功抓获涉案人员163人，涉案骨干成员全部到案。截止目前，专案共采取刑事强制措施98人，刑事拘留在逃16人。

报道称，此次收网行动扣押了电脑77台、手机、U盘等一大批电子物证，冻结资金账户368个，对涉黄平台的运营层、技术层、组织层、推广层全部予以摧毁，实现了对人员链，技术链、资金链，利益关联链的“全链条式”打击。

“行动成功打掉‘桃花岛宝盒’聚合直播平台，其位于菲律宾的服务器已经关闭，捣毁月兔、一代佳人、猫咪等35个直播站点，有效阻断了淫秽视频的蔓延渠道。”张军说。目前，该案在公安、文广新、文化执法、检察、法院等省、市“扫黄打非”部门的共同努力下，查办进度取得突破性进展。

截至今年7月底，中国共查办淫秽色情信息及出版物类案件1603起，公安机关破获刑事案件1052起、抓获犯罪嫌疑人1834名。中国“扫黄打非”办联合公安部对44起重点刑事案件进行挂牌督办。



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