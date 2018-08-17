中国工程院院士陈清泉：中国电动汽车要抓核心技术

被媒体誉为“亚洲电动车之父”的中国工程院院士、香港大学荣誉教授陈清泉，当地时间8月16日在加拿大多伦多受访时表示，中国在发展电动汽车的过程中“一定要抓核心技术”。

据中新社报道，陈清泉当天出席以他的名字命名的加拿大院士科创中心揭牌仪式并作主旨演讲。他者表示，汽车改变了世界，但今天汽车革命已到来。中国政府从第十个“五年计划”开始就把电动汽车的发展列入重大专项，所以在电动汽车领域，“虽然现在中国的技术不是最好的，但是进步速度最快”。

他相信，中国拥有最大的电动汽车市场。中国要从汽车大国变成汽车强国，发展新能源汽车是必由之路。

中国电动汽车产业面临的主要挑战何在？陈清泉认为，其一是技术，尤其是核心技术。他举例说，中国电动汽车能耗相对较大，原因在于轻量化不足、流线性不足、动力总成的集成能力不足。他直言：“轻量化技术、轻量化材料，中国都需要攻破。”

其二，要让市场有更多的发言权。作为世界电动车协会创始人的陈清泉主张，发展电动汽车，要做到政策和市场“两轮驱动”，还要做到产品、基础设施、商业模式“三好”，让大家买得起、用得起、用得方便、用得放心。他说，要用更加开放的思想让市场选择技术路线。

81岁的陈清泉说，他和他的团队仍在从事一些电动汽车相关技术的研究及推动工作，譬如，锂硫电池的产业化，材料研究，退役电池利用等。他期待，陈清泉院士科创中心（加拿大）今后可助推信息、项目等的互通，促进中加合作，加速创新。该中心负责人曲涛表示，科创中心将致力于两国在新能源等领域相关科技研发和市场资源的有效交流与分享。

陈清泉留意到，一些中国的电动汽车品牌正进军高端车市场。他建议，中国需要发展不同类型、不同档次的电动汽车，以满足潜力不小的市场需求。“我相信电动汽车产业一定会渐入佳境，”陈清泉说，“最关键是要有自己的核心技术。不能够浮在表面，不能够投机取巧，一定要扎扎实实地从基础设施、基础技术做起。

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