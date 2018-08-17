中国驻南非大使：发展中国家和新兴市场国家正为美国发起的贸易战买单

针对日前南非等新兴市场国家遭遇的货币汇率大跌，中国驻南非大使林松添昨天（16日）在比勒陀利亚回应记者提问时指出，南非、土耳其、俄罗斯等新兴市场国家本币汇率大幅下跌，全球经济复苏严重受挫，包括南非在内的广大发展中国家和新兴市场国家人民正为美国发起的贸易战买单。

据中新社报道，周一（13日）受土耳其里拉大幅贬值等影响，南非兰特对美元汇率跌幅一度达到10%，跌至2016年6月以来的最低水平，其他新兴市场国家俄罗斯、委内瑞拉等国也未能幸免，一时间唱衰新兴国家经济形势的论调甚嚣尘上。

对此，林松添强调，当前个别超级大国奉行单边主义、保护主义和极端利己主义，经济全球化遭受严重逆流，以规则为基础的自由贸易体系遭受严重破坏，世界公平、正义、民主、人权、法制等正遭受前所未有的破坏。南非、土耳其、俄罗斯等新兴市场国家本币汇率大幅下跌，全球经济复苏严重受挫，包括南非在内的广大发展中国家和新兴市场国家人民正在为美国发起的贸易战买单。

对于南非当前的经济形势，林松添并不感到担心。他指出，南非当前面临的问题只是暂时、短期性的，南非是一个极具发展潜力的国家，具有资源丰富、区位突出、发展基础和条件良好等三大独特优势。特别是在南非新任总统拉马福萨上台后，其所提出的“发展经济，坚持以人民为中心”的发展理念，有望使南非走上发展的“快车道”。

林松添称，中国愿同南非等各国人民一道，坚定维护多边主义，反对任何形式的单边主义、保护主义和利己主义，坚定维护世界公平与正义，秉持共商共建共享原则，共同致力于实现合作共赢、共同发展，构建人类命运共同体，让世界人民都过上更加美好的幸福生活。

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