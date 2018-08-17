证监会回应黄晓明账户卷入股票操控案：未列入违法行为当事人

针对中国当红男星黄晓明是否涉及“18亿元人民币操纵股价案”，中国证监会今天回应称，黄晓明并未列为违法行为当事人。

中国证券时报网今天（17日）引述证监会新闻发言人常德鹏表示，高勇操纵案件情况已经对外进行发布，黄晓明未被列入违法行为当事人，按照相关法律，证监会调查证券期货案件时，会依法对当事人、与被调查事件相关的个人和机构采取措施，被调查方需进行配合，如果发现还有他人涉嫌操纵本案行为，必将严惩不贷。

综合《每日经济新闻》《21世纪经济报道》和《财新》报道，中国证监会本月10日披露，北京护城河投资发展中心合伙人高勇通过16个账户操纵股价，遭受没收和罚款惩罚，合计金额18亿元人民币（3.6亿新元），并终身禁入证券市场。

引人注目的是，高勇在操纵股票过程中，动用其代理交易的账户进行交易，其中就包括“黄某明”。据披露，“黄某明”账户由高勇管理的原因是账户原管理者、其母张某霞通过“路某”介绍相识。



因重合度相像，黄某明及其母张某霞也被舆论推测为影星黄晓明及其母张素霞。

对此，黄晓明工作室11日声明称黄晓明并不认识高某，也未参与任何操纵股票行为，同时“未曾受过任何股票有关的处罚或介入过任何与股票有关的调查”。

黄晓明虽已发表澄清声明，却仍在15日为所引起的风波向大众致歉。他也感谢朋友帮忙转发澄清声明，同时也感慨自己好人难当，可能是让满怀恶意的人钻了空子。

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