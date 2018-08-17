中国棋圣聂卫平66岁生日表“两愿”：围棋普及、国足出线

中国“棋圣”聂卫平今天（17日）过66岁生日，他透露“余生两大心愿”，即围棋在世界范围内普及，中国足球进军世界杯。

据中通社报道，聂卫平在“今日头条”个人账号上表示，老骥伏枥，志在千里；烈士暮年，壮心不已。只要是对围棋有益的事情，他都会由衷地支持；只要能为围棋贡献微薄之力，他都会尽力去做。

其贴文配发了六张照片，除第一张再现当年与邓小平一起打桥牌的情景，其他五张都与围棋有关。

截至下午，已有47万人次阅读此文，评论逾3100条。不少评论认为聂老的第一个心愿已大致实现，第二个心愿则很难。

聂卫平身边的一位人士向中新社记者透露，聂卫平今晚将参加一个小型庆生会。

聂卫平被誉为中国围棋的一面旗帜，曾在前四届中日围棋擂台赛上豪取11连胜，刮起“聂旋风”，影响无数人。他以大局观好、率性敢言著称。2013年曾经历“生死劫”，他放出“胜负手”，在与病魔的博弈中幸运胜出。近年来，聂卫平身体力行，支持围棋事业，包括担任大赛裁判长、关心年轻棋手成长、现身围棋普及活动、解说棋局、网上与棋迷互动等。

因着围棋，聂卫平与香港武侠小说大家金庸、台湾新竹清华大学前任校长沈君山结下了深厚情谊。多年前，沈君山第三次中风陷入昏迷，聂卫平曾在赴台时专程探望，于床头写下：“期盼奇迹出现，届时我俩再携手下棋、打牌、喝酒，重温往昔美好时光。”

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