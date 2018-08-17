香港中旅料人民币走弱无碍国人出游但影响消费

由香港中旅集团控股的香港中旅国际投资有限公司（香港中旅）今天（17日）举行中期业绩发布会。公司管理层回应人民币走弱会否影响内地人旅游意欲时表示，在内地人已将旅游当成生活必需品的当下，预料不会对外出旅游需求造成太大影响，不过可能会对出游的消费力产生一定影响。

据中通社报道，香港中旅财务总监陈皓认为，人民币贬值或是一个中期趋势，但从中央政府过去两三年对待人民币的取态来看，并不会放任人民币大幅贬值。从内地人目前的消费习惯、消费动机来看，旅游已经从一种额外消费需求变成生活必需品，因而人民币走弱并不会对其出游需求产生太大影响，但是可能会对外游时的消费能力产生一定影响。此情况附带的一个利好因素是促进外国人赴内地旅游，香港作为其中一个重要中转站，相信会因此受益。

今年6月上任的香港中旅主席兼执行董事傅卓洋表示，集团整体战略不会出现根本性调整，目前正研究围绕旅游景区相关业务的十多个项目，预料当中两至三个项目可望于今年底或明年初落地。

数据显示，香港中旅上半年综合收入20.78亿元（港元，下同，3.64亿新元），较去年同期减少12%。期内，税前溢利5.72亿港元，同比增加15%；股东应占利润3.79亿港元，同比升1%。其中，经营性旅游主业应占利润3.8亿港元，同比升22%；各部分主营业务取得良好发展势头，旅游景区及相关业务应占溢利同比增长109%，旅行社、旅游证件及相关业务应占溢利同比增长35%，酒店业务应占溢利同比升19%，客运业务应占溢利同期增长3%。

当被问及承诺今年盈利实现双位数增长是否能够实现时，傅卓洋指出，确实定下过这样的目标，不过市场存在变化，企业应该注重可比性增长。2017年的增长包括一项不可比的资产处置收益，可以说2018年的可比性收益，即经常性收益一定会增长，但是不可比项目还要看机会，今年仍然在寻找这样的机会。

傅卓洋表示，公司会努力从三个方面寻求实现业绩增长，包括存量资产经营、增量投资和资产变现。

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