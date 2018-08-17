吕秀莲评85度C事件：中国像“恐怖情人”

针对台湾总统蔡英文访美及85度C的争议，前副总统吕秀莲今天以“中国的台湾恐惧症”为主题提出评论。她力挺蔡英文在美国的作法，并谴责中国大陆国台办副主任龙明彪迁怒85度C台北总公司“语焉不详，没有表明立场”的态度，是“侵门踏户”的蛮横行为。

据联合报报道，今天是农历七夕情人节，吕秀莲甚至以“恐怖情人”形容大陆与台湾之间的关系，因为只有这种政权会要求全世界的旅馆与航空公司更改台湾的名称。

吕秀莲在直播节目中指出，台商之于中国，已经到了动辄得咎的地步，中国只要有认为蛛丝马迹可以牵扯到民进党的，都不放过，这与国民党威权时期的“政治黑名单”如出一辙。

她反问：难道蔡英文在美国喝一杯台湾企业的咖啡，85度C立刻就成了“台独咖啡”？然后股价两天内就狂泄千里？难怪美国在台协会（AIT）前理事主席卜睿哲与“德国之声”会指出“这是很荒谬的事情”与“最恶劣的霸凌”。

吕秀莲指出，大陆过去对台湾企业在政治上的霸凌屡见不爽，从奇美集团创办人许文龙、海霸王、台达电的表态中都可以得到解释。她也提醒国人理解85度C所承受的政治压力。

从85度C的事件中，吕秀莲期待台湾民众应该更关心政治议题并反省台湾的政治现象；对于一些人倒果为因，批评蔡英文“亲民喝咖啡，反而害了人家”的心态，她相当不以为然，直指这种言论根本就是“是非不分”。

吕秀莲认为，如果没有处理好两岸关系，在目前统独之争及中国高傲的民族主义下，台商的雄心壮志与辛勤努力都可能化为乌有。她呼吁国人超越蓝绿与统独，共同努力思考台湾的未来与两岸新关系。

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