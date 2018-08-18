厦航客机马尼拉机场滑出跑道 133个航班取消

马尼拉国际机场（NAIA）媒体中心17日晚通告，因为跑道关闭原因，该机场当日取消了133个国内、国际航班，目前大量旅客滞留机场。

中新网报道，据中国民航总局17日通报，8月16日晚，厦门航空公司B738/B5498班机，执行厦门-马尼拉航班任务，于21时23分从厦门起飞，23时55分在马尼拉机场24号跑道着陆后滑跑过程中偏出跑道，飞机左发动机脱落。机上共165人，其中旅客157人，机组8人（机长为韩籍飞行员），均已安全撤离，初步报告无人员伤亡。事发时马尼拉机场有强雷雨，能见度2000米，事故原因有待调查。

截至发稿时，事故飞机仍停在机场供大型商用飞机起降的06/24长跑道外的草地上。从17日凌晨6时马尼拉机场开放升降起，该条跑道关闭。

马尼拉国际机场管理局（MIAA）总经理EdMonreal在新闻发布会上说，由于飞机前轮和部分起落架已经倒塌，无法支撑自重，已经没有可能将飞机“拖离”跑道。

他透露，专家现场研究制定了跑道清理方案，计划租赁一架可伸缩起重机将飞机吊离。

17晚间-18日凌晨，记者在NAIA一号候机厅看到，机场航班信息屏显示，有多个航班取消或者延误，候机厅外不少滞留旅客将行李放在手推车上，靠着休息；候机厅内，不多的候机座椅已被坐满，有人索性席地而卧。

中国国际航空公司、南方航空公司、东方航空公司执飞的马尼拉飞往北京、广州、上海的航班，当日也受到影响。几家航空公司马尼拉办事处工作人员表示，一旦跑道开通，即联络总公司调动飞机增加运力，尽快运送滞留旅客回国。

18日凌晨，机场方面表示，将于晨7时举行新闻发布会，通报最新情况。

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