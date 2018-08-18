台总统府吁大陆珍惜两岸和平 国防部：有能力捍卫国安

美国国防部公布“2018年中国军力报告”，披露中国大陆解放军继续为台海“突发事件”做准备。台湾总统府昨天（17日）表示，有关大陆军事动态，台湾军方都有严密而即时的掌握，但再次呼吁大陆当局应当珍惜得来不易的两岸与区域和平稳定。

台湾联合报报道，台湾国防部回应指出，因应敌情威胁及战备需求，为达成加速建军及提升战力目标，明年度国防预算的增加，就是强化自我防卫决心的表征；国军有能力捍卫国家安全，持续推动国防自主，整合国防资源，投资建军备战优先项目，组建机动性高、质精、高效能及高精准打击的战力，确保国家安全及区域和平稳定。

台总统府发言人林鹤明表示，“我们注意到美国国防部对于中国在太平洋地区进行各式军事准备的关注”，有关大陆军事动态，国军都有严密而即时的掌握，各项包括预警等在内，国防安全上应部署、整备的各项应处措施，也都确实到位，可以保障国安无虞，请国人放心。

林鹤明说，我们也要再次呼吁，维持两岸间的和平稳定、确保人民福祉，是两岸双方共同的责任与目标；作为两岸以及区域间一员，北京当局应当珍惜得来不易的两岸与区域和平稳定，善尽国际责任，共同为两岸、区域间的安全与福祉做出贡献，这才是两岸人民与国际社会所期待。

台湾国防部长严德发昨天主持国防大学深造教育毕业典礼时说，自己的国家要自己救，国军的战训整备一切都要聚焦“实战化”为主轴，以“防卫作战”为中心，“仗在哪里打，部队就在哪里训”、“仗怎么打，部队就怎么练”，秉持“从严、从难、从实”原则，以超敌胜敌为目标，勤训精练，展现自我防卫决心。

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